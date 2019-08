Im Duell gegen Stahl Brandenburg jedenfalls zeigte der Drittligist neben großem Kampfgeist auch spielerische Klasse - und ging durch Reypka (61.) in Führung. Den vor 1.200 Zuschauern insgesamt recht uninspiriert auftretenden Gästen gelang durch Scholtissek (75.) der Ausgleich. In der Verlängerung sorgte ein toller Chemie-Konter mit finalem Hechter durch Turnier (104.) für die Entscheidung. Da auch Chemies „Erste“ ihr Spiel bei Lok/Armaturen Prenzlau gewonnen hat (2:1, Tore von Leitzke und Kösser), sind die Grün-Weißen auch in der zweiten Pokalrunde am 30. September doppelt vertreten.