Die ersten 45 Minuten gehörten Dynamo. Das lag allerdings auch an den Hallensern, die sehr zurückhaltend bis ängstlich in die Partie gegangen waren. Die Folge waren zwei Gegentore. Das schönste war das 1:0 von Torsten Gütschow nach wunderbarer Vorlage von Andreas Trautmann, der nach langem Sprint von der Grundlinie gepasst hatte. In der Pause trat der andere Trautmann in Aktion: HFC-Trainer Karl Trautmann wusch seinem Team den Kopf. Danach lief es viel besser für die Hallenser, die sogar den Ausgleich schafften. Hinterher brannte bei Dynamo Luft. Trainer Eduard Geyer sprach von "Überheblichkeit" bei seinem Team. Und Klubchef Alfons Saupe antwortete auf die harmlose Frage eines Reporters: "Schreib doch, was du willst! Mir ist das doch sowieso scheißegal!"