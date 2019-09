26 Minuten folgte das sehenswert herausgespielte 2:0 durch Hoffmann. Die beiden Treffer können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Jena purer Abstiegskampf herrscht und gespielt wird. Zu dem gehörten diesmal ziemlich üble Fouls, einige hinter dem Rücken des Schiris. Hansa zahlte in der zweiten Halbzeit ordentlich zurück und schaffte durch Weichert den Anschluss – schadete sich mit Rot für Wahl aber auch selbst. Der neue FCC-Coach Bernd Stange verkündete, man werde die Spielweise so beibehalten. Hansas Klubchef Robert Pischke war darüber "sprachlos und schockiert".