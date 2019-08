Magere Fußballkost gab es auch in der Erfurter Hitze. In den ersten 30 Minuten wirkte Eisenhüttenstadt noch bemüht, konzentrierten sich dann jedoch vornehmlich auf die Abwehr. Erfurt wiederum spielte oft hektisch. Da war es nicht verwunderlich, dass die beste Chance ein 20-m-Freistoß-Lattentreffer durch Steffen Dünger war. Mehr sprang - trotz Dauerdrucks - auch in der zweiten Halbzeit nicht heraus. Das hätte sich beinahe gerächt, aber der in der Schlussminute eingewechselte Stahl-Angreifer Timo Löhnert Köpfte auch nur an den Querbalken.