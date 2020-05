Magdeburg und die Schiedsrichter – das wird in dieser Saison nichts mehr. Buhmann ist diesmal Referee Karl-Heinz Gläser, der ein klares Foul von Jens Melzig an Heiko Laeßig direkt vor seinen Augen übersah. Laeßigs Reaktion – er zeigte dem Schiri einen Vogel – sah Gläser dann umso besser und schickte den FCM-Stürmer mit Rot vom Platz. Diese Szene in der 70. Minute war die Vorentscheidung in der Partie, in der Cottbus tatsächlich besser war. Frank Lehmann machte in der 81. Minute dann alles klar.