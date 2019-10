Thomas Doll hatte die von Co-Trainer Eberhard Vogel betreute DDR-Mannschaft mit Toren in der 10. und 32. Minute in Führung gebracht. Der Berliner war aber nicht nur deshalb der vielleicht beste Spieler auf dem Platz. Doll war agil, schnell und dribbelstark wie bei seinem Solo zum 2:0 nach einem Fehlpass der Malteser. Und er spielte auch mit Köpfchen, so wie beim vorherigen Führungstreffer nach Flanke von Ulf Kirsten. Die anderen beiden Tore erzielte in Halbzeit zwei Rico Steinmann. Der Karl-Marx-Städter wurde wie fast alle anderen Spieler der Europacup-Klubs FCK und BFC geschont und erst zur Pause eingewechselt. Malta hatte ein paar Chancen, der Sieg der DDR hätte aber auch noch höher ausfallen können.