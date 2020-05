Die Schützlinge der Auswahltrainer Dietmar Männel (Aue) und Bernd Schröder (Potsdam) waren vor etwa 800 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion klar unterlegen. In den von der DDR-Jugendauswahl geborgten Trikots hatten sie den Gästen nur wenig entgegenzusetzen. Die Spielerinnen der ČSFR waren ballsicherer, kombinationssicherer und wirkten bei weitem nicht so nervös wie das deutsche Team, was alles in allem aber auch nicht verwunderlich ist.