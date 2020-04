Heiko Peschke und Matthias Sammer trafen für das Team von DDR-Auswahltrainer Eduard Geyer. Ihre Tore waren allerdings die einzigen Pluspunkte in einem Testspiel, das irgendwie unter keinem guten Stern stand. Eigentlich hatte die Partie in Aue stattfinden sollen. Frühzeitige Bedenken, dass das Grotewohl-Stadion wegen der laufenden Bauarbeiten an der Haupttribüne eher ungeeignet ist, wurden jedoch in den Wind geschlagen. Erst das Veto des Fernsehens sorgte für eine sehr kurzfristige Spielverlegung nach Karl-Marx-Stadt.

Für die dritte Peinlichkeit des Abends sorgten dann die Fußballer. Denn was die Gäste auf dem Rasen ablieferten, war fast schon absurd. WM-Teilnehmer (!) Ägypten hat seine nationale Liga ja seit Februar ausgesetzt, die Auswahlspieler befinden sich seitdem fast durchweg in einer Art Trainingslager. Gegen die DDR-Auswahl agierten sie schließlich wie ein Drittligist gegen ein Topteam: mit Mauertaktik und Zerstörungswillen.

Einen einzigen gefährlichen Schuss brachten die Ägypter in den 90 Minuten zustande – der allerdings landete an der Latte (83.). Ansonsten musste Auswahl-Keeper Dirk Heyne nur bei gelegentlichen Rückpässen seiner Vorderleute aufpassen. Ägypten jedenfalls dürfte in dieser Form bei "Italia‘90" allenfalls Kanonenfutter sein. Die DDR-Fußballer spielten zumindest in der ersten Halbzeit noch akzeptabel. Peschke traf per Kopf, Sammer mit starkem Einsatz. Zahlreiche weitere Chancen wurden vergeben. Nach der Pause jedoch sank auch beim DDR-Team das Niveau mächtig - bei fast schon gespenstischer Trainingsabschlussspiel-Atmosphäre mit abendlichen Schneeschauern.