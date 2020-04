DDR-Oberliga - Die Wendesaison Nächste Dynamo-Blamage, Jena weiter furios, Aue schwach

3. April 1990 | 19. Spieltag

Ladehemmung am 19. Spieltag: Gerade mal zehn Törchen sind in den sieben Spielen zu Beginn der englischen Woche gefallen. In der Hinrunde hatte es hier immerhin noch 22 Mal geklingelt! Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse bemerkenswert. Vor allem die von Dynamo und Jena.