DDR-Oberliga - Die Wendesaison Dynamo holt FCM vom Thron – Torefest in Rostock

08. November 1989 | 10. Spieltag

Der 10. Oberliga-Spieltag stand im Schatten der sich gerade täglich verändernden politischen Lage im Land – und des "Finales" in der WM-Qualifikation in einer Woche gegen Österreich. Dabei hat der 10. Spieltag durchaus Spektakuläres zu bieten: das Spitzenspiel Dynamo-FCM, ein Duell zweier Erzrivalen, eine torreiche Partie in Rostock und ein überraschendes Remis in Berlin.