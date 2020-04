16. Minute, Eckball für den Liga-Vertreter: Frank Prange tritt den Ball in den Strafraum, der gerade mal 21 Jahre alte Matthias Stammann kommt herangestürmt und wuchtet ihn per Kopf ins rechte Dreiangel. Dass Stammann damit zum Held des Tages wurde, konnte man zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, lag aber an der Einfallslosigkeit der Leipziger. Diese hatten ihre Mühe und Not mit den kämpferisch sehr gut aufgestellten, aber nie mauernden Schwerinern.