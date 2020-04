DDR-Oberliga - Die Wendesaison Dynamo-Spektakel, FCM-Nerven und ein Maxe-Jubiläum

Hauptinhalt

28. April 1990 | 22. Spieltag

Die Oberliga-Saison 1989/90 ist auf der Zielgeraden. Noch liegt der 1. FC Magdeburg in Führung, geriet aber erneut ins Stolpern. Dynamo Dresden dagegen schoss Verfolger Berlin fast schon sensationell aus der Bahn. In einer Woche kommt es nun zum Showdown FCM gegen Dynamo. Am unteren Ende der Tabelle veränderte sich derweil nichts.