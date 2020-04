Hinter den Kulissen des DDR-Meisters hatte es zuletzt mächtig geknirscht. Zum einen stimmten die Ergebnisse nicht mehr: Nach der deftigen 0:4-Heimpleite gegen Carl Zeiss Jena verloren die Schwarz-Gelben nun auch noch beim abstiegsbedrohten FC Rot-Weiß Erfurt, was die Tabellenführung kostete. Die Auswärtsbilanz des Meisterschaftsfavoriten ist sowieso mager: Bis auf das Spiel am zweiten Spieltag in Bischofswerda gewann Dynamo keine einzige Partie in der Fremde. Hinzu kam zunehmend nach außen dringende Unzufriedenheit einiger Spieler. Geyer ist bekannt für seine harte Führungshand.