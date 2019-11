Für Stahl Brandenburg wird die Oberliga-Luft immer dünner. In der vorgezogenen Partie des 10. Spieltages (beide Teams sind im FDGB-Pokal bereits aus dem Rennen) zeigten die Brandenburger nur in den ersten 20 Minuten eine ordentliche Leistung. Bei ihrem Führungstor durch Jeske hatten die Gastgeber aber auch ordentlich mitgeholfen und den Torschützen im Strafraum völlig allein gelassen.

Cottbus jedoch steigerte sich und glich aus: Irrgang verwandelte einen von Sander herausgeholten 18-m-Freistoß direkt. Auch am 2:1 war Sander beteiligt: Der 28-Jährige köpfte den Ball nach einer etwas zu weit geratenen Flanke von der Grundlinie an die 5-m-Linie zurück, wo Irrgang volley abschloss. Das 3:1 machte Sander dann in der zweiten Halbzeit selbst. Wobei – hier half möglicherweise auch der Brandenburger Ringk mit.