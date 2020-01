Die Partie vor 1.500 Zuschauern im Al-Qasma-Stadion (Fassungsvermögen: 40.000) war relativ einseitig. Nach gerade mal 64 Sekunden und einem schlichten, die Abwehr aushebelnden Doppelpass klingelte es im Kasten von Torhüter Dirk Heyne: Eric Cantona drückte den Ball über die Linie. Der für Montpellier spielende Franzose besorgte auch das 2:0 – ein deutlich anspruchsvolleres Tor nach langem Freistoß von Bernard Pardo in der 23. Minute. Der dritte Treffer ging auf das Konto von Didier Deschamps.

Die in Bestbesetzung angetretenen Franzosen waren in allen Belangen besser. Das von Ede Geyer umgestellte DDR-Team erarbeitete sich nur wenige Chancen und agierte in der Abwehr, wie es der Nationaltrainer hinterher formulierte, oft hilflos.