Die Berliner waren in Sachen Disziplin, Kampfbereitschaft und Einsatzwillen absolut auf Augenhöhe. Vielleicht waren sie in dieser Hinsicht sogar einen Tick besser, was die Nachteile in der individuellen Klasse der Spieler durchaus wettmachte. Wenn die Monegassen ihre technische und spielerische Überlegenheit dann doch einmal aus- und sich damit Chancen erspielten, war bei einem bestens aufgelegten Bodo Rudwaleit Endstation. Vielleicht wäre sogar ein Auswärtssieg für die Berliner drin gewesen, hätte der Schiri nicht Andreas Thoms Tor in der ersten Hälfte (wegen angeblichen Abseits‘) aberkannt, oder hätte Heiko Bonan nach der Pause eine seiner zwei Großchancen genutzt.

Heiko Bonan nach einer vergeben Großchance Bildrechte: MDR/DRA