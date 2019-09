Nach dem Auswärtssieg in Reykjavik war der BFC die am komfortabelsten ausgestattete DDR-Mannschaft für die Rückspiele. Die Berliner waren auch diesmal das bessere Team, hatten (bzw. vergaben) viele Chancen, wirklich überzeugend war der Auftritt dennoch nicht. Fast alle Akteure spielten unter Normalform. Vor allem Anders hatte einen schwachen Tag. Die einzige Spitze des BFC konnte vorn kaum einen Ball festmachen. Bis Doll und Thom nachgerückt waren, war die Kugel meist wieder verloren. Das aber zum Glück gegen arg limitierte Isländer, die ihr Heil in langen Bällen in des Gegners Hälfte suchten, es dort aber nicht fanden.

Eine erstaunlich reife Leistung lieferte dagegen der FCK im Estadio do Bessa ab. Das junge Team von Trainer Hans Meyer (Durchschnittsalter: 23,8 Jahre) hielt die leidenschaftlich angefeuerte Gastgeber gut in Schach und verlor auch nach dem 0:1 nicht die Fassung. Ziffert hätte die nächste Runde sogar in der regulären Spielzeit klarmachen können, traf aber nur die Latte (74.). Auch nach dem Blitz-Gegentor in der Verlängerung nach gerade mal 40 Sekunden blieb der FCK alles in allem stabil. Heidrich schaffte per Kopf den Anschluss. Das Joker-Freistoßtor durch Mehlhorn war dann die endgültige Entscheidung.