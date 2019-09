Eine Woche nach dem Länderspiel in Island (3:0) stand in Reykjavik nun wieder eine DDR-Mannschaft auf dem Rasen. Die Startprobleme des BFC waren allerdings ungleich größer als die der Auswahl. Nach vorn ging bei den Berlinern in der ersten Hälfte jedenfalls nur sehr wenig. Die Hintermannschaft um Libero Reich gestattete den recht defensiv eingestellten Gastgebern zwar nur eine Torchance, aber die bedeutete gleich mal das 0:1. In Hälfte zwei lief es dann deutlich besser. Dem kleinen Bonan gelang per Kopf (!) der Ausgleich, der von den Isländern im Vorfeld so gefürchtete Thom besorgte mit einem Schuss aus 20 m den Siegtreffer.