Was für ein Präsent zum Jubiläum: Der FCK hat das 60. Europapokal-Spiel seines Trainers Hans Meyer mit einer souveränen Leistung veredelt. Die Gastgeber waren von Beginn an besser, machten Druck und nutzten die Unzulänglichkeiten des FC Sion auch zu Toren. Bereits nach elf Minuten und Zifferts 1:0 waren die "Himmelblauen" virtuell eine Runde weiter. Beim FCK lief vor 20.800 Zuschauern zwar längst nicht alles optimal, aber die 4:0-Führung war ein Ausdruck der Überlegenheit im Thälmann-Stadion. Der Höhepunkt der FCK-Gala wäre um Haaresbreite in der 78. Minute gewesen. Denn da hielt FCK-Keeper Schmidt einen Foulelfmeter von Cina, der dann aber im Nachschuss doch noch erfolgreich war. Letztlich ein Ehrentreffer, mehr nicht.