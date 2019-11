Zehn Minuten fehlten den Karl-Marx-Städtern zu einem Sensationssieg. Lutz Wienhold hatte den FCK in der 70. Minute nach toller Vorarbeit des glänzend aufgelegten Rico Steinmann in Führung gebracht. Kurz danach hatte er sogar die Chance zum K.o.-Schlag. Doch dieser blieb aus. Die Quittung folgte prompt: Die mit Nationalspielern aus drei Ländern angetretenen Turiner starteten eine Schlussoffensive und drehten mit zwei Toren noch das Spiel: Salvatore "Toto" Schillaci traf nach einem Rui-Barros-Heber in die Spitze; Pierluigi Casiraghi köpfte nach einem langen Freistoß und Kopfballverlängerung unhaltbar ein.