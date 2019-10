Die Sachsen zeigten in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Bereits nach 40 Sekunden hatte Rico Steinmann das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am Torhüter. Nach 24 Minuten fiel dann doch die Führung. Torschütze war Thomas Laudeley im Zusammenspiel mit Steffen Heidrich. Zur Pause stellte Sion etwas um, Brigger ging nach vorn in die Offensivzentrale – womit der FCK überhaupt nicht zurechtkam. Und so konnten die Gastgeber die Partie noch drehen. Wenngleich die Karl-Marx-Städter beim Ausgleich durch Brigger auch ordentlich mithalfen. Um ein Haar wäre die Partie 2:2 ausgegangen, aber Lutz Wienhold rutschte in der Schlussphase nach Dirk Barsikows Pass knapp am Ball vorbei.

Piffaretti (Sion) trifft aus spitzem Winkel ins Torwarteck zum 2:1. Bildrechte: MDR/DRA