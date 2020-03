In der Lausitz fiel der wohl spektakulärste Treffer des 18. Spieltages. Schütze war Stahl-Spieler Uwe Szangolies, der den Ball per Freistoß aus etwa 27 Metern in die Maschen "raketete". Viel mehr Positives gibt es von den Gästen nicht zu berichten. Cottbus war in allen Belangen überlegen und hatte auch noch Olaf Besser in seinen Reihen, der alle drei Tore vorbereitete.