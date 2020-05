Angesichts des Zuschauerschwunds in Leipzig sind die 5.000 Besucher der Partie in Brandenburg durchaus bemerkenswert. Die Stahl-Elf hätte den Sack schon in der ersten Halbzeit zumachen können. Weil diverse Chancen vergeben wurden, musste zumindest etwas gezittert werden. Am deutlichsten lag der Ausgleich in der 51. Minute in der Luft, als Jörg Schwanke an die Latte köpfte. Timo Langes 2:0 nach Vorarbeit des wieder sehr passsicheren Eberhard Janotta war dann die Vorentscheidung – und wahrscheinlich auch der Klassenerhalt.