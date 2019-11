DDR-Oberliga 1989/90

Ungeachtet der letzten Niederlagen in Oberliga und UEFA-Pokal zeigte der FCK eine souveräne Leistung. Wobei es in der ersten Halbzeit noch nicht so richtig rund lief. Der „Dosenöffner“ war ein Abstauber-Tor von Barsikow nach einem 30-m-Freistoß. An diesem Treffer hatte der sonst so starke Stahl-Keeper Zimmer durchaus eine Aktie. Mit der Führung im Rücken spielte der FCK jedenfalls nach der Pause befreit auf, war kaum noch zu halten und hätte gegen die chancenlosen Brandenburger durchaus auch höher gewinnen können.