Verkehrte Welt in Aue: Knapp eine Stunde lang dominierten hier die Erfurter. Sie kombinierten sehenswert, waren in allen Belangen überlegen. Was fehlte war allenfalls ein Quäntchen mehr Durchschlagskraft, um den großartig aufgelegten Keeper Weißflog zu überwinden. Dann kam die 58. Minute: Ein unnötiger Querpass von Dünger war der Anfang einer Fehlerkette, die mit einem Foul von Bühner an Bittner und einem Foulelfmeter endete. Mothes nutzte den und leitete damit die Wende ein. Denn während bei RWE nun nichts mehr ging, erwachte in Aue die Leidenschaft. Die Wismut berannte nun das Erfurter Tor und legte durch den 23 Jahre alten Koch noch zwei Mal nach.