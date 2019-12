Etwas ansehnlicher war - trotz der Torlosigkeit - die Partie im Otto-Grotewohl-Stadion. Dabei zeigte der Tabellenvorletzte Aue gegen den Tabellendritten eine sehr kämpferische Leistung. Was fehlte, um den Pokalsieger in echte Bedrängnis zu bringen, waren Ruhe und Ordnung. In der zweiten Halbzeit machte Wismut fast permanent Druck, hätte hier aber auch ein Gegentor kassieren können: Thom traf den Innenpfosten (76.). Mit dem Punkt können die "Veilchen" sicherlich am besten leben.