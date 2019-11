Gesprächsthema in Halle war ein Spieler, der nicht mal im Kader stand: Bodo Rudwaleit. Der BFC-Torhüter war über seine "Degradierung" zum Ersatzkeeper dermaßen sauer, dass er sich nicht mal als Nr. 2 aufstellen lassen wollte. BFC-Trainer Jäschke hatte sich entschieden, U21-Auswahlkeeper Kosche ins Tor zustellen. Was sich beinahe gerächt hätte: Halles Anschlusstreffer durch Schülbe ging ein Torwartfehler voraus. In der zweiten Halbzeit machte Kosche jedoch seinen Fehler wieder gut, als er einen Foulstrafstoß von Machold parierte. Der HFC zeigte übrigens eine couragierte Leistung, griff mutig an, wurde aber v.a. bei den ersten beiden Gegentoren eiskalt ausgekontert.

1. FC Magdeburg – Rot-Weiß Erfurt 2:0 n.V. (0:0)

Die diesmal nur 6.000 Zuschauer im Ernst-Grube-Stadion sahen ein rassiges und sehenswertes Pokalspiel. Wobei „sahen“ relativ ist, denn die Partie war phasenweise vernebelt. Wie auch immer – die Erfurter verlangten dem Oberliga-Tabellenführer alles ab. Für ein Erfolgserlebnis fehlten ihnen nur ein letzter Hauch an Genauigkeit oder Glück: Heun nagelte den Ball nur an die Latte (20.), auch Abel traf nur den Querbalken (85.). In der Verlängerung dann gab der FCM den Ton an. Minkwitz köpfte nach einem Freistoß zum 1:0 ein (96.), Joker Krause machte nach Flanke von Gerlach den Deckel drauf (118.).

Dynamo Dresden – Stahl Eisenhüttenstadt 6:0 (2:0)

Klare Sache für Dynamo: Die Dresdner dominierten, auch wenn die meisten Tore erst in der zweiten Halbzeit fielen. Vier Treffer in fünf Minuten sind allerdings rekordverdächtig. Betreut wurden die Schwarz-Gelben übrigens von Reinhard Häfner, da Eduard Geyer und Hans-Jürgen Dörner bei einem Trainerlehrgang in Spanien sind.

Tore:

1:0 Lieberam (5.)

2:0 Sammer (40.)

3:0/4:0 Gütschow (71./72.)

5:0 Kirsten (74.)

6:0 Pilz (75.)



Zuschauer: 15.000

Robotron Sömmerda – 1. FC Lok Leipzig 0:3 (0:1)

Sömmerda hatte ja in der zweiten Pokal-Runde den Oberligisten Wismut Aue rausgeworfen. Am 1. FC Lok bzw. dessen felsenfester Abwehr bissen sich die Thüringer aber die Zähne aus.

Tore:

0:1 Halata (38.)

0:2 Scholz (62.)

0:3 Marschall (78.)



Zuschauer: 6.000

Aktivist Schwarze Pumpe – Vorwärts Frankfurt (Oder) 0:3 (0:0)

Tore:

0:1 Henschel (50.)

0:2 Ukrow (65.)

0:3 Henschel (90.)



Zuschauer: 1.300

Dynamo Schwerin – Schiffahrt/Hafen Rostock 3:2 (0:0)

Tore:

0:1 Braun (52.)

1:1 Bochert (69./Foulelfer)

2:1 Drews (76.)

2:2 Braun (78.)

3:2 Kort (82.)

Zuschauer: 1.400

Auslosung der Viertelfinals