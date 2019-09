Augenreiben in Sömmerda: Die Robotron-Elf war gegen den natürlich favorisierten Oberligisten klar besser. Das gilt vor allem für die erste Halbzeit. Da hätte Aue auch noch mehr als die beiden Gegentore (Petermann/32., Vlay/43.) kassieren können. Nach der Pause investierte Wismut etwas mehr ins Spiel und rettete sich mit zwei Treffern in die Verlängerung: Beim ersten half allerdings die Abwehr der Gastgeber mit (Krauß/64.), der zweite fiel erst in der von Schiri Heynemann reichlich bemessenen Nachspielzeit (Bittner/90.+2). In den folgenden 2x15 Minuten nahm Aue wieder den Fuß vom Gaspedal, was sich kurz vor Schluss rächte: Nach einem Foul von Keeper Weißflog an Uwelius traf Busse vom Punkt (118.).