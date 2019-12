Held des Abends war in der Verlängerung dann Volkmar Kuhlee, der schon beim 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen über den BFC im Halbfinale 1981 dabei war: In der 113. Minute nahm Kuhlee den Ball im Strafraum an und schoss nach einer Drehung um sich selbst zum 1:0 ein. Eine Minute später machte der 28-Jährige mit einem Foulelfmeter alles klar. Dabei hatte Kuhlee Glück, denn der Ball landete eigentlich an der Latte, sprang dann aber an den Kopf von BFC-Torhüter Oskar Kosche und von dort aus ins Tor.