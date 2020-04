Die einzige wirklich klare Angelegenheit dieses 20. Spieltags war das Lausitzer Derby in Cottbus. Nach ein paar Startschwierigkeiten und ruppigen Einsätzen wurden die Gastgeber immer dominanter und setzten das auch in Tore um. Energie steht nach diesem Sieg auf Rang sechs – und in Lauerstellung. Denn das Restprogramm ist interessant: Gegen Aue, Erfurt und Brandenburg sind Sander & Co. Favorit, danach ist dann in Heimspielen "gegen Magdeburg und Dresden bei uns die Hölle los" (Detlef Irrgang).