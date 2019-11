Ein deutlich attraktiveres Spiel gab es in Rostock, wo der Tabellenvorletzte Aue mit einem Drei-Mann-Sturm überraschte. Wismuts Wagemut wurde belohnt: Harald Mothes köpfte zur verdienten Führung für die Gäste ein. Die Rostocker stellten daraufhin um, waren in der zweiten Halbzeit dann besser und drehten noch die Partie. Der späte Siegtreffer von Juri Schlünz war ein direkter Freistoß durch die aufgerissene Mauer der Erzgebirgler. Wismut-Trainer Uli Schulze gab Torhüter Jörg Weißflog die Schuld an dem Gegentor, schließlich war der Ball im sogenannten Torwarteck eingeschlagen. Allerdings hatte Weißflog nach eigenem Bekunden "weder den Anlauf des Schützen, schon gar nicht den Ball, bevor er an der Mauer vorbei war" gesehen.