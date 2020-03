Die 3.200 Zuschauer in Jena sahen ein spannendes Spiel, das in der ersten Halbzeit völlig ausgeglichen war. Das entscheidende Tor fiel erst in Hälfte zwei: Jürgen Raab köpfte den Ball nach einer Flanke aus spitzem Winkel in den Kasten. Da der 31-Jährige und auch sein Teamkamerad Olaf Holetschek anschließend weitere gute Möglichkeiten vergaben, musste Jena bis zum Schluss um den Sieg zittern.