Vier Tore hätten auch die 6.550 Zuschauer der dritten Abendpartie gesehen. Ihnen wurde aber nur eines gegönnt. Das aber hatte es in sich: Rico Steinmann setzte den Ball aus etwa 20 Metern an den linken Pfosten, und der vier Minuten zuvor eingewechselte 20 Jahre alte Arnd Spranger staubte zum 1:0 ab. Der Treffer tat dem vor allem in der ersten Halbzeit unansehnlichen und chancenfreien Spiel gut. Hansa tat nun endlich mehr nach vorn, was dem FCK mehr Räume brachte. Am Ende hätten die Sachsen noch höher gewinnen können.