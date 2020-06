DDR-Oberliga - Die Wendesaison Kirsten köpft Dynamo Dresden zum Double

2. Juni 1990 | Pokalfinale

Die Überraschung lag in der Luft, blieb dann aber doch aus: Der alte und neue DDR-Meister Dynamo Dresden hat sich im Pokalfinale gegen den Zweitligisten PSV Schwerin knapp mit 2:1 durchgesetzt. Sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit und in Unterzahl. Nun steht ein massiver Umbruch an.