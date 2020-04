Die "Bravehearts" von Coach Andy Roxburgh spielten wie erwartet sehr kämpferisch, geradlinig und mit vielen hohen Flanken in die Spitze bzw. in den Strafraum. Dort allerdings hatten die beiden Innenverteidiger Hendrik Herzog (FC Berlin) und Matthias Lindner (Lok Leipzig) das Geschehen gut im Griff. Gleiches gilt für die erst jüngst in die Nationalelf hinzugekommenen Außenverteidiger Dirk Schuster (FCM) und Stefan Böger (CZ Jena). Trainer Geyer freute sich hinterher, die "speziell in der Abwehr unerfahrene Mannschaft" habe sich "wacker geschlagen".