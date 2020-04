Das Schönste des Spiels in Karl-Marx-Stadt war auch der Siegtreffer. Erzielt hat ihn Steffen Heidrich aus spitzem Winkel. Dass er überhaupt zum Torschuss gekommen war, lag an einem Aussetzer der gesamten Stahl-Hintermannschaft, die in der Situation nicht konsequent geklärt hatte. Ansonsten stand Eisenhüttenstadt defensiv sehr stabil, machte dem FCK so das Leben schwer. FCK-Trainer Hans Meyer: "Das war ein Arbeitssieg im wahrsten Sinne des Wortes."