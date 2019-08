Die Formation Kreer-Reich-Lindner-Döschner hatte aber einige unerwartete Abstimmungsprobleme. Auch dadurch ergaben sich für die Bulgaren, bei denen unter anderem Hristo Stoitschkow, Krasimir Balakow, Pavel Dotschew und Emil Kostadinow spielten, besonders in der zweiten Halbzeit viele Chancen. Nach den eher frustrierenden Auftritten unter Manfred Zapf - vor allem in der WM-Qualifikation - spielte die DDR-Elf diesmal recht solide, das Umkehrspiel nach Ballverlusten war aber dennoch mangelhaft.

Eduard Geyer auf der DDR-Bank Bildrechte: MDR/DRA

Eduard Geyer war erst vor kurzem zum Nationaltrainer berufen worden – es ist der nächste Höhepunkt in seiner bislang noch recht überschaubaren Trainerkarriere. Erst vor drei Jahren war er bei Dynamo Dresden vom Junioren- zum Cheftrainer befördert worden. 1989 führte er das Oberliga-Team zum Meistertitel – und löste damit den BFC Dynamo ab, der davor 10 Mal in Folge Meister geworden war.



Als Auswahltrainer ist der jetzt 45-Jährige der Nachfolger des ehemaligen Magdeburgers Manfred Zapf, der die DDR-Auswahl gerade mal drei Monate lang betreut hat. Seine Bilanz ist bescheiden: 1 Sieg, 2 Remis, 3 Niederlagen. Entscheidend für Zapfs Entlassung waren die zwei Niederlagen in der WM-Qualifikation gegen die Türkei (0:2 in Magdeburg) und die Sowjetunion (0:3 in Kiew). Die Chancen auf ein Ticket für Italia ’90 sind damit nur noch sehr gering.