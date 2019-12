Der 1. FC Lok Leipzig hat im Nachholspiel gegen Dynamo Dresden einen Sieg in letzter Sekunde verschenkt. Das "Geisterspiel" im von gerade mal 3.500 Zuschauern besuchten Leipziger Zentralstadion (Fassungsvermögen: 90.000) endete 1:1. Lok war vor allem in der ersten Halbzeit in fast allen Belangen überlegen. Die verdiente Führung wurde dem FCL aber weggepfiffen: Nach einem derben Foul von Lieberam an Hobsch hatte Halata den Ball aus 18 m ins Tor gezimmert – aber Schiri Heynemann war mit seinem Pfiff schneller.

Halata zieht schnell ab - aber der Schiri war schneller. Bildrechte: MDR/DRA