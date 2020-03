Chancen satt und das auf beiden Seiten des Spielfelds gab es in Halle zu sehen. Die erste hatte Klee nach wenigen Sekunden. Beim HFC traf Dariusz Wosz in der sechsten Minute per Freistoß die Latte. Dabei erarbeitete sich Halle nach und nach ein Übergewicht. Und so war Schülbes 1:0 per Kopf nach Vorarbeit von René Tretschok nicht unverdient. Danach verpasste es der HFC mehrmals, den Sack zuzumachen, was sich kurz vor Schluss rächte: Peschke traf zum 1:1. Es war der Lohn für eine intakte Moral der Jenaer.