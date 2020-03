Krasse Statistik: Dynamo ist auswärts als einziges Oberliga-Team noch ungeschlagen, kam in den bisherigen acht Partien nur zu einem Sieg (1:0-Sieg in Bischofswerda zu Saisonbeginn). Das Remis zwischen dem Tabellenersten und dem Vorletzten geht in Ordnung. Dynamo war natürlich spielerisch stärker, machte sich das aber mit einfachen Fehlern selbst kaputt. Aue hatte in der ersten Halbzeit durchaus gute Ideen, nach der Pause jedoch wurde auf Kampf und Leidenschaft gesetzt, was sich auszahlte.