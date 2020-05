Viel verspielt haben auch die beiden Kontrahenten der Partie in Berlin. Die einen den anvisierten EC-Platz, die anderen den Klassenerhalt. Beides aber nicht heute. Das gilt vor allem für die Auer, die ein überragendes Spiel machten. Das Wissen um die eigene Stärke und dass am Ende zwei Törchen über den Abstieg entschieden haben, sorgten für große Enttäuschung. Wismut-Urgestein Harald Mothes (303 Oberliga-Spiele für Aue) legte den Finger in die Wunde: "Wir sind nicht hier und nicht heute abgestiegen. Der Geist, der diese Mannschaft immer zusammengehalten hat, fehlte zu oft in dieser Saison."