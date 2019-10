Nach den beiden torlosen Spielen am Vorabend gab es auch in Eisenhüttenstadt kein Tor zu sehen. In der ersten Halbzeit hätte auch nicht wirklich eins fallen können. Denn die personell geschwächten Gastgeber zogen sich weit zurück, und der FCK "glänzte" mit erstaunlicher Passivität. Nach der Pause sah das dann schon anders aus: Die "Himmelblauen" machten nun ordentlich Druck und kamen endlich zu guten Chancen. Mehr als ein Pfostentreffer von Heidrich per Kopf sprang aber nicht heraus.