Vielleicht waren sie noch im Winterpausen-Modus, vielleicht kamen sie auch nur mit den frühlingshaften Temperaturen an diesem Februar-Abend nicht zurecht: Joachim Streichs Magdeburger Jungs jedenfalls hatten mächtig Probleme, ins Spiel zu finden. Ohne Dirk Stahmann fehlte es an Biss und Ideen. Oldie "Maxe" Steinbach war wie im Hinspiel bemüht, schlug aber oft dann doch einen Haken zu viel. In der 23. Minute fehlte auch noch das Glück – er traf nur die Latte. Jena agierte aus einer massiven Deckung heraus, war kämpferisch und läuferisch besser – und sicherte sich zwei unerwartete Punkte.