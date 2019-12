Dr. Christian Aegerter, in den 80er-Jahren Emissionsbeauftragter im Braunkohleveredelungswerk Espenhain, hält die Aktion gar nicht mal für so abwegig: "Nebel entsteht vor allem bei Kälte und Windstille in feuchten Senken, wie eben z.B. in einem Fußballstadion. Bei Kälte kondensiert die Feuchtigkeit aus der Luft und wird zu Nebel. Über dieser kalten Schicht liegt oft eine wärmere - wie ein Topfdeckel - die sogenannte Inversionsschicht. Erzeugt man nun am Boden durch Feuer Wärme, entstehen an den Rändern Luftwirbel. Sie bringen die Schichten in Bewegung und führen von außen trockene Luft zu. Dadurch können sich die örtlichen Nebel auflösen."