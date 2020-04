Alles lief in den erwarteten Bahnen: Der FCM begann ballsicher, dominant und mit einem schönen Kopfballtreffer von Uwe Rösler. Der eine oder andere hatte schon einen deutlichen Auswärtssieg vor Augen, aber Erfurt spielte da nicht mit. Die Rot-Weißen zeigten Willensstärke, Einsatz und gingen konditionell an ihre Grenzen. Und sie hätten Torwart Dirk Heyne berühmt geschossen, wenn er nicht schon berühmt wäre. Den Lohn der Arbeit – ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf - strich RWE in letzter Sekunde ein: Vogel ging zur Grundlinie, setzte sich dort gegen mehrere Gegenspieler durch und bediente Schmidt, der gekonnt vollendete.