Nach zwei Heimsiegen und einem Remis in Aue war beim FC Carl Zeiss fast schon wieder Euphorie eingekehrt. Die Klatsche in Brandenburg beendete die Höhegefühle rabiat. Mann des Spiels war Stahl-Stürmer Jeske, der sich nach einer Denkpause im Nachwuchsteam geläutert gab und sofort lieferte: Jeske leitete das 2:0 mit einem Doppelpass ein und besorgte die zwei Tore danach gleich selbst. Bei seinem 3:0 war er in der eigenen Hälfte gestartet.