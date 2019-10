Eine der aufregendsten Halbzeiten dieser Oberliga-Saison gab es im Erfurter Georgi-Dimitroff-Stadion zu sehen, wo es von Beginn an ordentlich zur Sache ging: Bereits nach knapp zwei Minuten nagelte Erfurts Hewun den Ball an die Latte. Zwei weitere Minuten später köpfte der Cottbusser Irrgang das Leder auf der anderen Seite an die Lattenunterkante. Es folgten zwei Kopfballtore von Sander, der nun die Torschützenliste mit sieben Toren in sechs Spielen anführt, sowie Treffer von Schmidt und Heun. In der zweiten Halbzeit ging es etwas ruhiger zu. Die größte Chance zum möglichen Siegtreffer hatte der eingewechselte Merkel, der aber nur den Pfosten traf (74.).