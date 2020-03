Augenreiben noch vor dem Anpfiff in Dresden: Abwehrspieler Andreas Wagenhaus wurde in die zweite Mannschaft verbannt. Der 25-Jährige war zuvor um 13:05 Uhr statt 8:30 Uhr zum Training erschienen, was ein Trainer wie Eduard Geyer natürlich nicht durchgehen lässt. Nach dem Anpfiff jedenfalls sahen die 18.000 Zuschauer ein sehr attraktives Spiel mit einem in allen Mannschaftsteilen wirbelnden Matthias Sammer, der in Hälfte eins beide Tore für die dominanten Dresdener machte. In Hälfte zwei legte dann der FCK richtig los, kam zu vielen guten Chancen. Die beste vergab Steffen Heidrich vom Elfmeterpunkt – was vielleicht der Knackpunkt im Spiel war.