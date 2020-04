Pausen- und auch Endergebnis lassen eine klare Sache vermuten. Die unterlegenen Hanseaten waren auch tatsächlich schwach. Das heißt aber nicht, dass der FC Berlin stark war. Im Gegenteil: Er war es nicht. Die größten Nachlässigkeiten leisteten sich die Gastgeber in der Abwehr. Dass das nicht bestraft wurde, lag an Torwart Oskar Kosche, der mehrfach in höchster Not rettete. Z.B. gegen den auf ihn zulaufenden Volker Röhrich (22.) nach einem Katastrophenrückpass von Jörg Buder. Oder bei einer Hansa-Doppelchance gegen Juri Schlünz und Rainer Jarohs (81.).