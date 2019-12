Stattliche 16.000 Zuschauer besuchten das Oberliga-Duell im Dynamo-Stadion – und sahen dort eine einseitige Partie. Im Gegensatz zum letzten Pflichtspiel, ein glückliches 1:1 im Nachholer gegen Lok, waren die Schwarz-Gelben in allen Belangen überlegen und münzten das auch in sehenswerte Tore um. Allein drei gelangen Sammer (22./29./56.), das vierte steuerte Gütschow bei (43.). Für FCK-Trainer Meyer war das alles "am Rand eines Debakels". Und sein Gegenüber Geyer? Der nutzte die Gelegenheit, um sich über die Medien zu beschweren. Schöne neue Zeit …